L'allievo pronto a riabbracciare il maestro: Insigne ritrova Sarri alla Lazio dopo gli anni a Napoli

Le strade si ricongiungono. L'allievo è pronto a riabbracciare il maestro e il nostro campionato. Dopo tre anni passati in Canada, Lorenzo Insigne si prepara a tornare nella nostra Serie A. Il via libera al mercato arrivato ieri porterà la Lazio, finalmente, a tesserare l'attaccante napoletano per questa seconda parte di stagione. Il contratto sarà di soli sei mesi più un'opzione per una stagione per un innesto che arriva con un po' di ritardo dovuto proprio al blocco delle trattative della squadra della Capitale della scorsa estate. E il classe 1991 ritroverà Maurizio Sarri dopo i tre anni trascorsi a Napoli.

E proprio con la maglia dei partenopei con il mister toscano in panchina che l’attaccante ha realizzato il maggior numero di reti in una stagione, secondo solo all'anno a Foggia in C nel 2010-2011 e a pari merito con quello a Pescara in B nel 2011-2012. Si tratta della stagione 2016-2017 con 20 reti complessive segnate fra campionato (18) Coppa Italia e Champions League. L’anno precedente e quello seguente ha comunque raggiunto la doppia cifra con 13 marcature nel 2015-2016 e 14 nel 2017-2018.

In campionato Insigne ha fatto soltanto nella stagione 2020-2021 quando invece in panchina c’era Gennaro Gattuso. In quell’occasione gonfiò la rete in 19 occasione senza però segnare nelle altre competizioni.