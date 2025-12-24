Paratici pronto a tornare in Italia, un mese fa diceva: "Approccio diverso con la Premier"

Fabio Paratici è pronto a tornare nella dirigenza di una squadra di Serie A, nello specifico della Fiorentina che gli ha proposto un contratto di 4 anni e mezzo al quale il dirigente ex Juventus, attualmente al Tottenham, ha dato il proprio benestare. Adesso è in corso la trattativa per risolvere l'accordo vigente con gli Spurs, ma in un certo senso Paratici sta già iniziando a proiettarsi verso la nuova avventura in Italia che lo aspetta.

La Fiorentina aspetta Paratici e il momento in cui saluterà il Tottenham, per consegnargli idealmente le chiavi delle stanze di mercato al Viola Park. Il dirigente, tra l'altro, nel corso della sua ultima intervista in Italia, rilasciata poco più di un mese fa (era il 13 novembre) a Sky Sport, ha anche spiegato le differenze che a suo modo di vedere esistono tra la Premier League e la Serie A, per quanto riguarda il lavoro del dirigente: "L'approccio è totalmente differente. La Premier League è una istituzione, un brand globale pazzesco, pari all'NBA, vista in tutto il mondo. Questo fa sì che ci sia una serie di cose diverse da quelle che facciamo noi che possono essere 'rubate' o seguite. Si parte da un approccio diverso".

Alla Fiorentina, Paratici troverà Paolo Vanoli come allenatore. E quello del rapporto tra dirigente e tecnico è stato uno degli argomenti affrontati da Paratici nella medesima intervista: "Penso che il rapporto direttore-allenatore è importante, ci credo ciecamente. Da direttore devi quasi annullare le tue idee calcistiche, per sposare quelle dell'allenatore che hai. Se tu mi chiedessi qual è il tuo calcio? Oggi risponderei: quello di Thomas Frank". Varrà anche per Vanoli?