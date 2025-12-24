Fullkrug contro la "maledizione": quanti centravanti hanno fallito con la 9 del Milan

Il Milan corre veloce. Nella giornata di ieri la formazione rossonera ha accolto il suo nuovo centravanti Niclas Fullkrug. Visite mediche di rito e poi allenamento personalizzato a Milanello. L'obiettivo è dichiarato: averlo a disposizione e utilizzabile da Max Allegri per la prima gara del 2026. Non è passata inosservata anche la scelta del centravanti tedesco per quanto riguarda il numero di maglia. Una decisione che denota certamente personalità con il calciatore tedesco che dovrà scacciare quella che sembra essere una "maledizione" (mettiamolo ovviamente fra virgolette) di chi ha indossato ultimamente le 9 rossonera.

La "maledizione della 9"

Una maglia storica e gloriosa che in passato è stata di tanti campioni, uno su tutti Marco Van Basten, ma che ha racchiuso un mistero per chi l'ha indossata. Dopo Pippo Inzaghi, 126 gol in 300 presenze, i 9 del Milan hanno faticato e non poco. Si parte con Alexander Pato che, dopo l'addio di Super Pippo, cede la 7 e prende la 9 passando da un gol ogni 155 minuti ad uno ogni 171 e soprattutto tanti infortuni.

Da Fernando Torres a Lapadula

Nell’agosto 2013 tocca anche ad Alessandro Matri, che realizza solamente una rete contro il Parma, e successivamente a Fernando Torres, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, a segno in un’occasione sola. Tre sono i gol realizzati da Mattia Destro mentre sono sei quelli di Luiz Adriano in un anno a mezzo. Meglio ha fatto Gianluca Lapadula con 8 gol in 29 presenze mentre André Silva ha trovato continuità solo in Europa League: 8 reti in 14 partite. In campionato il dato non di discosta dagli altri flop con due gol totalizzati.

Lo strano caso di Piatek

Anche un campione come Gonzalo Higuain fatica a trovare la via della rete con la 9 del Milan sulle spalle con appena 6 marcature in campionato mentre il “Pistolero” Piatek con la numero 19 viaggiava ad una media di un gol ogni due gare. L’anno successivo, quando optò per le 9, non andò oltre una rete ogni 269 minuti. Male anche Mario Mandzukic, nessun gol e 10 presenze di cui una da titolare, e Luka Jovic, due marcature, mentre prima di lui Olivier Giroud è stato in grado di spezzare questa statistica negativa.

Giroud spezza la "maledizione"

Il francese ha trascinato il Milan alla conquista dell’ultimo scudetto con mister Stefano Pioli in panchina. Nelle 132 presenze, fra le varie competizioni in rossonero, sono stati 49 i gol totalizzati superando la “prova del 9” a pieni voti.