Cremonese, Giacchetta presenta Maleh e Djuric: "Portano umiltà e conoscenza"

Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 23^ giornata di Serie A.

Come state vivendo questo periodo?

"Siamo una neopromossa, sappiamo che dobbiamo fare un percorso di grande sofferenza. Ottimo inizio, ora stiamo pagando diversi infortuni. Ci auguriamo di superare a breve questo periodo. Fare questa categoria essendo la Cremonese vuol dire soffrire: non dobbiamo crearci grossi problemi".

Cosa possono dare Maleh e Djuric?

"La conoscenza del campionato e l'umiltà di giocatori che fanno questa categoria da tanto tempo. Dobbiamo essere tutti con lo stesso spirito, è importante come le qualità tecniche in un percorso come il nostro".

C'è bisogno ancora di qualcosa?

"Tutti si aspettano grandi movimenti. Stiamo valutando eventuali opportunità, vediamo come investire nelle ultime 24 ore che rimangono".