Cremonese, Giacchetta: "Avuto diversi infortuni. Gara importante come altre"

Prima della sfida tra Cremonese e Genoa, ecco le parole di Simone Giacchetta ai microfoni di DAZN: "Questa è una gara importante così come sono state le scorse e come saranno le prossime. La squadra è preparata a fare questo tipo di percorso, non dobbiamo essere spaventati nell'affrontare una squadra che ha gli stessi punti. Il Genoa ha una squadra di categoria, ma il nostro percorso è importante e non siamo stati mai negli ultimi tre posti. La verità è che abbiamo avuto tantissimi infortuni, siamo stati bravi a mascherare questa situazione fino a dicembre. Serviva necessità soprattutto in mezzo al campo per avere più scelte, così come la difesa e l'occasione Djuric per l'attacco. Il calendario poi ci ha fatto incontrare le squadre di alta classifica".

Le formazioni ufficiali.



CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi