Cremonese, Giacchetta: "Nessuna sfida è persa in partenza, dobbiamo restare vivi"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Milan: "Contro squadre di questo livello hai un peso diverso, però sono partite nelle quali devi dare il meglio di te per cementare l'autostima. Tutte le sfide non sono mai perse in partenza, lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante. Dobbiamo convivere con le difficoltà, per poi farci trovare pronti nelle partite più alla nostra portata".

Avere un gruppo italiano può essere un valore aggiunto?

"Abbiamo l'entusiasmo di chi vuole provare fino alla fine di restare in questa categoria, il nostro ambiente è fantastico e i tifosi ci fanno sentire anche migliori di quello che siamo. Oggi più che mai la loro vicinanza deve essere importante, dobbiamo restare sempre vivi mentalmente".