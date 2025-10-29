Live TMW
Cremonese, fra poco la conferenza stampa di Nicola dopo la sfida contro il Genoa
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
22.56 - Il tecnico della Cremonese Davide Nicola interverrà in conferenza stampa tra pochi minuti per commentare il match del "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Serie B
Serie C
Calcio femminile