Lo sfogo di Giacchetta: "Derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, si presenta ai microfoni della sala stampa al termine della partita contro il Lecce.

Prende la parola il d.s.

"Non sono qui per parlare della partita dal punto di vista tecnico. Sono qui per rivendicare un rispetto che merita la Cremonese, ci sentiamo derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo. A Torino all’ultimo minuto non ci è stato dato un calcio di rigore e oggi la storia si ripete. Da parte nostra è una mancanza di rispetto, un’ingiustizia. Rivendichiamo l’intervento del var, mi domando cosa ci stia a fare. Come è intervenuto due volte durante la partita, doveva intervenire anche al 95°. Tutti siamo testimoni di un episodio determinante ai fini del risultato e di una giustizia che la Cremonese non ha avuto. È un episodio, netto e decisivo. Ci dispiace che qualche calciatore si sia fatto trasportare dall'enfasi finale e abbiamo rimediato un rosso".