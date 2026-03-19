Cremonese, la prima di Giampaolo 2.0 a Parma: "La loro classifica li fa stare sereni"

Marco Giampaolo nella giornata di oggi si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Cremonese, avendo modo di toccare vari temi a proposito di questa sua nuova avventura.

Il tempo stringe, Giampaolo è chiamato a dare una scossa immediata alla Cremonese per poter consentire ai grigiorossi di raggiungere quella zona salvezza che nelle ultime settimane è pericolosamente sfuggita di mano, con un primo esame immediato che vedrà il club lombardo andare a giocare sul campo del Parma per la 30^ giornata di Serie A.

E a proposito di Parma-Cremonese al Tardini, Giampaolo ha così tratteggiato la sua prima partita dell'esperienza 2.0 alla guida dei grigiorossi: "Hanno fatto risultati importanti e incontrato qualche battuta d’arresto, ma la classifica consente loro di essere sereni e per l’obiettivo manca poco. Hanno trovato una quadratura chiara, sono una squadra che anche contro compagini importanti ha saputo dire la sua. Questo non sposta ciò che sarà la nostra partita, a farti vincere o perdere sono i dettagli e per gestirli bene serve un livello alto di attenzione. Non abbiamo tempo per lavorare sui dettagli, ma con un’attenzione elevata i problemi possono essere anticipati e i calciatori devono avere questa caratteristica".

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