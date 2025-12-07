Cremonese-Lecce 2-0, gioia Nicola: "Atteggiamento giusto. Non è scontato avere quei punti"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha commentato il successo dei grigiorossi per 2-0 contro il Lecce. Ecco le sue parole dalla conferenza stampa, riportate da cuoregriorosso.com:

"I ragazzi hanno avuto il giusto atteggiamento e questo fa sempre la differenza. Queste gare sono formative per la nostra crescita, ma anche per le letture dentro ogni singola partita: se prendevamo gol dopo due minuti, andava invertito l’andamento a tutti i costi. Sarebbe cambiato il piano tattico. Sono contento che i ragazzi sappiano interpretare il match in due modalità".

Cremonese a 20 punti, più vicina alla zona Europa che alla zona retrocessione

"A oggi la classifica non la guardo con l’idea che i 20 punti stiano a dimostrare chissà cosa, la guardo pensando che non è scontato avere quei punti. Se li abbiamo è perché abbiamo fatto un bel percorso. Tutto questo non so se è replicabile, io viaggio di partita in partita. Continuo a curare la settimana, il lavoro che viene svolto: so che venivamo prima da tre sconfitte, la cosa più difficile è fare punti e vincere in questa Serie A. Sono contento del lavoro, e comunque di punti per il nostro obiettivo ne mancano eccome…".