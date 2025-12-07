Cremonese, Nicola: "Evitiamo alti e bassi. Oggi tanta umiltà in difesa"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce per 2-0, ecco le parole di mister Davide Nicola ai microfoni di DAZN: "Sapevamo non sarebbe stato facile. Siamo contenti quando riusciamo a far bene e a far punti. Non è così scontato, neanche nell'interpretazione della partita: abbiamo affrontato un avversario esperto per questo tipo di partite. Sono d'accordo sul fatto che all'inizio hanno avuto una grande occasione con stulic. Stiamo provando ad interpretare le partite rispettando l'avversario. Quello che mi è piaciuto è vedere l'umiltà mostrata in fase difensiva, spingendo poi con forza nell'attacco allo spazio con fluidità di gioco. Il lavoro che facciamo regala continuità ai risultato".

Bonazzoli ancora protagonista.

"Penso si valorizzi da solo e ha trovato un ambiente ideale. Non crede al primo complimento che gli viene fatto e sa analizzare la sua prestazione. Deve continuare così, questo ambiente lo sta esaltando e sta dando il suo contributo. Pensiamo anche a chi entra, tipo Vazquez o Zerbin, che danno subito il massimo dando il massimo dal punto di vista dello spirito. Se si continua con questa mentalità, so che potrà rendere la squadra al meglio. Poi potremo vincere, perdere, non ho la sfera di cristallo ma la strada è quella giusta".

Sanabria entra e trova il gol: c'è unità nella squadra?

"La soddisfazione è vedere un giocatore che, con il tempo, si integra sempre di più. La Cremonese è una delle squadre che inserisce più uomini. Poi sono arrivati giocatori in condizioni diverse, Sanabria è arrivato in condizioni da sistemare ed è stato bravo a lavorare. Tutti devono avere la stessa mentalità, ora abbiamo fatto due vittorie consecutive ma venivamo da tre sconfitte. Bisogna stare dietro a tutti, evitando alti e bassi. Quando si fa gol è sicuramente bello, l'esultanza fa parte del fatto di partecipare al sacrificio e al lavoro di settimana: il gol è una sorta di premio, mi piace quando il gruppo festeggia in maniera composta e speriamo di poter continuare così".