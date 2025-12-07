Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti

Federico Bonazzoli è il "Panini Player of the Match" di Cremonese-Lecce 2-0. Il centravanti ha aperto la partita su calcio di rigore, incrociando perfettamente il sinistro infilando il pallone nell'angolino basso più lontano, nonostante il portiere Falcone avesse intuito. Si tratta per lui del terzo riconoscimento dopo quelli di MVP di Milan-Cremonese e Genoa-Cremonese. Meglio di lui Nico Paz e André Anguissa a quota 5

Voto 7 per Tuttomercatoweb, così motivato: "Dialoga come può con i compagni di squadra. Ad inizio ripresa, è freddo dal dischetto e comunque tiene su la squadra".