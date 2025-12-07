Cremonese-Lecce 2-0, le pagelle: Bonazzoli glaciale, ingenuo Ramadani. Stulic non è Krstovic

Risultato finale: Cremonese-Lecce 2-0

CREMONESE

Audero 6 - Graziato in avvio da Stulic, risponde presente ai tentativi dei giallorossi. Nella ripresa rischia poco e nulla.

Bianchetti 7 - Domina l'area di rigore e anticipa spesso Baschirotto, trovando sempre la posizione giusta in campo. Nel finale rimedia un giallo su Ndri. Dall'87' Vazquez sv

Baschirotto 6,5 - Più di 100 partite con la maglia del Lecce: non poteva essere una partita banale per lui, alla prima da avversario contro i salentini.

Terraciano 6,5 - Il difensore, dei tre, abile ad inserirsi nella metà campo avversaria.

Barbieri 6,5 - Viene confermato sulla fascia e regala comunque una prestazione sufficiente. Dall'87' Folino sv

Vandeputte 6,5 - Il suo piede è delicato dai calci piazzati e crea spesso pericoli. Protagonista del calcio di rigore per il fallo subito e tanta qualità. Dal 65' Zerbin 6,5 - Entra bene in campo e fornisce l'assist per il gol della sicurezza di Sanabria.

Bondo 6,5 - Chiamato ad un duro lavoro in mediana con avversari fisici. Non molla un centimetro e copre sempre bene la sua parte di campo. Dal 65' Grassi 6 - Il suo rientro diventa fondamentale, anche a gara in corso, per dare ordine al reparto.

Payero 6 - Viene servito ottimamente da Bonazzoli ma non dosa bene la forza del pallonetto. Meglio nella ripresa, anche in zona difensiva.

Floriani Mussolini 6,5 - Qualche sgasata degna di nota e alcuni errori in palleggio. La crescita passa anche da queste partite vissute a due facce.

Vardy 6 - Si vede poco nel primo tempo, ma lotta comunque con i centrali, catalizzando la sfera sui propri piedi.

Bonazzoli 7 - Dialoga come può con i compagni di squadra. Ad inizio ripresa, è freddo dal dischetto e comunque tiene su la squadra. Dal 74' Sanabria 6,5 - In uno dei primi palloni toccati, trova il gol del raddoppio con un previso colpo di testa.

Davide Nicola 7 - Se la vittoria di Bologna ha avuto un prestigio particolare, questa pesa ancora di più nell'economia della classifica. Vincere lo scontro diretto con il Lecce porta i suoi a quota 20 in classifica, a pari punti con il Sassuolo. Gran campionato fin qui.

LECCE

Falcone 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, indovina l'angolo del rigore calciato da Bonazzoli ad inizio ripresa ma non riesce a respingere. Non può nulla neanche su Sanabria.

Veiga 5 - Spinge spesso sulla fascia con frenesia. Nella ripresa, dimentica la marcatura su Sanabria.

Gaspar 5,5 - Se nel primo tempo la sua prestazione è senza sbavature, nella ripresa la musica cambia anche per il motore offensivo prodotto dai padroni di casa,

Tiago Gabriel 5,5 - Difficoltà per il centrale con clienti scomodi come Vardy e Bonazzoli.

Gallo 5,5 - Più ordinato in entrambe le fasi rispetto al compagno sull'altro versante. Nel secondo tempo, come tutto il reparto, fatica e non poco, rimediando anche un giallo gratuito.

Berisha 6 - L'ago della bilancia per il gioco di Di Francesco. Cerca di pulire più palloni e di inserirsi davanti. Dal 77' Sala sv

Ramadani 5 - Ad inizio secondo tempo entra in ritardo su Vandeputte, concedendo il calcio di rigore agli avversari. L'episodio lo condiziona. Dal 77' Kaba sv

Coulibaly 6 - Non manca corsa e sacrificio per il centrocampista che, però, non contiene il reparto centrale della Cremonese.

Banda 5,5 - Buon approccio al match, poi si innervosisce e rimedia un cartellino giallo per proteste, sicuramente evitabile. La sua gara termina nell'intervallo. Dal 46' Sottil 5,5 - Potrebbe fare molto di più, ha qualità ma non riesce a garantire supporto ai suoi.

Stulic 5 - Pronti, via e spreca una clamorosa chance per sbloccare l'incontro. Fotografia di una partita, l'ennesima, senza lasciare traccia. Dal 64' Camarda 5,5 - Entra nel momento peggiore dei suoi e non riesce a lasciare il segno.

Pierotti 6 - Positivo il suo ingresso in campo nei primi minuti. Sembra sempre poter fare la differenza. Nella ripresa, qualche spunto in meno: dopo un'ora lascia il terreno di gioco. Dal 64' Ndri 5,5 - Non si vede praticamente quasi mai negli ultimi metri.

Eusebio Di Francesco 5,5 - Dopo un buon primo tempo, nella ripresa cade sotto i colpi di una Cremonese più cinica. La mancanza di un bomber vero e i cambi non all'altezza della situazione fa alzare bandiera bianca ai giallorossi.