Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese-Lecce 2-0, le pagelle: Bonazzoli glaciale, ingenuo Ramadani. Stulic non è Krstovic

Cremonese-Lecce 2-0, le pagelle: Bonazzoli glaciale, ingenuo Ramadani. Stulic non è Krstovic
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:42Serie A
Giuseppe Lenoci

Risultato finale: Cremonese-Lecce 2-0

CREMONESE
Audero 6 - Graziato in avvio da Stulic, risponde presente ai tentativi dei giallorossi. Nella ripresa rischia poco e nulla.

Bianchetti 7 - Domina l'area di rigore e anticipa spesso Baschirotto, trovando sempre la posizione giusta in campo. Nel finale rimedia un giallo su Ndri. Dall'87' Vazquez sv

Baschirotto 6,5 - Più di 100 partite con la maglia del Lecce: non poteva essere una partita banale per lui, alla prima da avversario contro i salentini.

Terraciano 6,5 - Il difensore, dei tre, abile ad inserirsi nella metà campo avversaria.

Barbieri 6,5 - Viene confermato sulla fascia e regala comunque una prestazione sufficiente. Dall'87' Folino sv

Vandeputte 6,5 - Il suo piede è delicato dai calci piazzati e crea spesso pericoli. Protagonista del calcio di rigore per il fallo subito e tanta qualità. Dal 65' Zerbin 6,5 - Entra bene in campo e fornisce l'assist per il gol della sicurezza di Sanabria.

Bondo 6,5 - Chiamato ad un duro lavoro in mediana con avversari fisici. Non molla un centimetro e copre sempre bene la sua parte di campo. Dal 65' Grassi 6 - Il suo rientro diventa fondamentale, anche a gara in corso, per dare ordine al reparto.

Payero 6 - Viene servito ottimamente da Bonazzoli ma non dosa bene la forza del pallonetto. Meglio nella ripresa, anche in zona difensiva.

Floriani Mussolini 6,5 - Qualche sgasata degna di nota e alcuni errori in palleggio. La crescita passa anche da queste partite vissute a due facce.

Vardy 6 - Si vede poco nel primo tempo, ma lotta comunque con i centrali, catalizzando la sfera sui propri piedi.

Bonazzoli 7 - Dialoga come può con i compagni di squadra. Ad inizio ripresa, è freddo dal dischetto e comunque tiene su la squadra. Dal 74' Sanabria 6,5 - In uno dei primi palloni toccati, trova il gol del raddoppio con un previso colpo di testa.

Davide Nicola 7 - Se la vittoria di Bologna ha avuto un prestigio particolare, questa pesa ancora di più nell'economia della classifica. Vincere lo scontro diretto con il Lecce porta i suoi a quota 20 in classifica, a pari punti con il Sassuolo. Gran campionato fin qui.

LECCE
Falcone 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, indovina l'angolo del rigore calciato da Bonazzoli ad inizio ripresa ma non riesce a respingere. Non può nulla neanche su Sanabria.

Veiga 5 - Spinge spesso sulla fascia con frenesia. Nella ripresa, dimentica la marcatura su Sanabria.

Gaspar 5,5 - Se nel primo tempo la sua prestazione è senza sbavature, nella ripresa la musica cambia anche per il motore offensivo prodotto dai padroni di casa,

Tiago Gabriel 5,5 - Difficoltà per il centrale con clienti scomodi come Vardy e Bonazzoli.

Gallo 5,5 - Più ordinato in entrambe le fasi rispetto al compagno sull'altro versante. Nel secondo tempo, come tutto il reparto, fatica e non poco, rimediando anche un giallo gratuito.

Berisha 6 - L'ago della bilancia per il gioco di Di Francesco. Cerca di pulire più palloni e di inserirsi davanti. Dal 77' Sala sv

Ramadani 5 - Ad inizio secondo tempo entra in ritardo su Vandeputte, concedendo il calcio di rigore agli avversari. L'episodio lo condiziona. Dal 77' Kaba sv

Coulibaly 6 - Non manca corsa e sacrificio per il centrocampista che, però, non contiene il reparto centrale della Cremonese.

Banda 5,5 - Buon approccio al match, poi si innervosisce e rimedia un cartellino giallo per proteste, sicuramente evitabile. La sua gara termina nell'intervallo. Dal 46' Sottil 5,5 - Potrebbe fare molto di più, ha qualità ma non riesce a garantire supporto ai suoi.

Stulic 5 - Pronti, via e spreca una clamorosa chance per sbloccare l'incontro. Fotografia di una partita, l'ennesima, senza lasciare traccia. Dal 64' Camarda 5,5 - Entra nel momento peggiore dei suoi e non riesce a lasciare il segno.

Pierotti 6 - Positivo il suo ingresso in campo nei primi minuti. Sembra sempre poter fare la differenza. Nella ripresa, qualche spunto in meno: dopo un'ora lascia il terreno di gioco. Dal 64' Ndri 5,5 - Non si vede praticamente quasi mai negli ultimi metri.

Eusebio Di Francesco 5,5 - Dopo un buon primo tempo, nella ripresa cade sotto i colpi di una Cremonese più cinica. La mancanza di un bomber vero e i cambi non all'altezza della situazione fa alzare bandiera bianca ai giallorossi.

Articoli correlati
Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Cremonese-Lecce 2-0: il tabellino della gara Cremonese-Lecce 2-0: il tabellino della gara
Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese sempre più vicina alla zona Europa Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese sempre più vicina alla zona Europa
Altre notizie Serie A
Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker... TMWAtalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker
Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema
Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni... Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni
Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo... Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
Allegri su Nkunku: "Lasciamo perdere l'investimento. Ha qualità tecniche straordinarie"... Allegri su Nkunku: "Lasciamo perdere l'investimento. Ha qualità tecniche straordinarie"
Cagliari, Borrelli e l'intesa con Esposito: "Ci troviamo bene, lavoriamo per migliorare"... Cagliari, Borrelli e l'intesa con Esposito: "Ci troviamo bene, lavoriamo per migliorare"
Roma, Tsimikas parte dall'inizio: "Opportunità importante, voglio dimostrare il meglio"... Roma, Tsimikas parte dall'inizio: "Opportunità importante, voglio dimostrare il meglio"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
5 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Immagine top news n.2 Il Verona risorge: 3-1 all'Atalanta. Zanetti: "Premio per la squadra". Palladino: "Colpa mia"
Immagine top news n.3 L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"
Immagine top news n.4 Sassuolo da sogno, Fiorentina da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.5 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Immagine top news n.7 Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, rinnovo Maignan: posizioni sempre rigide e distanza di 3 milioni
Immagine news Serie A n.2 Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker
Immagine news Serie A n.3 Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Immagine news Serie A n.5 Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Sappiamo cosa aspettarci dal Mantova. Sarà un derby particolare"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "Col SudTirol partita insidiosa. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Sibilli: "Tutto succede per un motivo. Tornerò con una fame mai vista"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Gara con l'Inter non ha lasciato scorie. Ad Avellino con giusta ignoranza"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle prime gare: Inter U23 e Juventus NG fermate sul pari
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, nuovo innesto a centrocampo: arriva l'ex Rimini Piccoli
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese in ansia per il presidente Massi: è stato ricoverato per un malore improvviso
Immagine news Serie C n.4 Paolucci non dimentica Catania: "Non me ne sarei mai andato, lì ho lasciato il cuore"
Immagine news Serie C n.5 Fallimento Rimini, parla il Sindaco: "Messi in luce aspetti inquietanti del calcio italiano"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.6 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?