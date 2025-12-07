Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano

Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognanoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:30Serie A
Gaetano Mocciaro

La Cremonese sogna. Vittoria per 2-0 contro il Lecce per la squadra di Davide Nicola, che dopo un primo tempo sotto tono cambia marcia nei secondi 45' e porta a casa tre punti che a questo punto portano i grigiorossi più vicini alla zona europea che a quella retrocessione. Lo "Zini" torna a festeggiare, non succedeva dal 29 agosto nella partita del ritorno in Serie A quando gli uomini di Davide Nicola battevano per 3-2 il Sassuolo. Per il Lecce il rimpianto di non aver sbloccato la partita nei primi minuti, quando Stulic da posizione favorevole spreca clamorosamente. Di fatto l'episodio segna in modo decisivo l'incontro.

Partita che si sblocca grazie all'intervento del VAR, che ravvisa un intervento scomposto di Ramadani su Vandeputte. Dal dischetto Bonazzoli incrocia sul sinistro, infilando un Falcone che intuisce la traiettoria ma non ci arriva: 1-0 e quinto gol in campionato per il numero 90, il primo in casa. Raddoppio che arriva al 78' e qui sono decisivi i cambi. Traversone col contagiri di Zerbin dalla destra e Sanabria, entrato quattro minuti prima al posto di Bonazzoli, è perfetto di testa e segna il suo primo gol stagionale.

Dopo 14 giornate la Cremonese ha già ottenuto 20 punti, è praticamente già a metà dell'ipotetica quota salvezza. Diversa la situazione del Lecce che non riesce a dare continuità dopo il successo contro il Torino di sette giorni fa. I salentini nel prossimo turno se la vedranno al "Via del Mare" contro il Pisa in un vero e proprio scontro diretto.

SEGUI IL LIVE TESTUALE DELLA PARTITA SU TMW
Articoli correlati
Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Cremonese-Lecce 2-0: il tabellino della gara Cremonese-Lecce 2-0: il tabellino della gara
Cremonese-Lecce 2-0, le pagelle: Bonazzoli glaciale, ingenuo Ramadani. Stulic non... Cremonese-Lecce 2-0, le pagelle: Bonazzoli glaciale, ingenuo Ramadani. Stulic non è Krstovic
Altre notizie Serie A
Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker... TMWAtalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker
Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema
Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni... Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni
Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo... Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
Allegri su Nkunku: "Lasciamo perdere l'investimento. Ha qualità tecniche straordinarie"... Allegri su Nkunku: "Lasciamo perdere l'investimento. Ha qualità tecniche straordinarie"
Cagliari, Borrelli e l'intesa con Esposito: "Ci troviamo bene, lavoriamo per migliorare"... Cagliari, Borrelli e l'intesa con Esposito: "Ci troviamo bene, lavoriamo per migliorare"
Roma, Tsimikas parte dall'inizio: "Opportunità importante, voglio dimostrare il meglio"... Roma, Tsimikas parte dall'inizio: "Opportunità importante, voglio dimostrare il meglio"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
5 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Immagine top news n.2 Il Verona risorge: 3-1 all'Atalanta. Zanetti: "Premio per la squadra". Palladino: "Colpa mia"
Immagine top news n.3 L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"
Immagine top news n.4 Sassuolo da sogno, Fiorentina da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.5 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Immagine top news n.7 Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, rinnovo Maignan: posizioni sempre rigide e distanza di 3 milioni
Immagine news Serie A n.2 Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker
Immagine news Serie A n.3 Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore. Fiorentina, hai un altro problema
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Lecce, Bonazzoli è MVP della partita. Terzo premio per il centravanti
Immagine news Serie A n.5 Milan, il nome nuovo della difesa è Idzes. In estate il Sassuolo lo ha pagato 8 milioni
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Sappiamo cosa aspettarci dal Mantova. Sarà un derby particolare"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "Col SudTirol partita insidiosa. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Sibilli: "Tutto succede per un motivo. Tornerò con una fame mai vista"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Gara con l'Inter non ha lasciato scorie. Ad Avellino con giusta ignoranza"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle prime gare: Inter U23 e Juventus NG fermate sul pari
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, nuovo innesto a centrocampo: arriva l'ex Rimini Piccoli
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese in ansia per il presidente Massi: è stato ricoverato per un malore improvviso
Immagine news Serie C n.4 Paolucci non dimentica Catania: "Non me ne sarei mai andato, lì ho lasciato il cuore"
Immagine news Serie C n.5 Fallimento Rimini, parla il Sindaco: "Messi in luce aspetti inquietanti del calcio italiano"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.6 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?