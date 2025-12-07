Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano

La Cremonese sogna. Vittoria per 2-0 contro il Lecce per la squadra di Davide Nicola, che dopo un primo tempo sotto tono cambia marcia nei secondi 45' e porta a casa tre punti che a questo punto portano i grigiorossi più vicini alla zona europea che a quella retrocessione. Lo "Zini" torna a festeggiare, non succedeva dal 29 agosto nella partita del ritorno in Serie A quando gli uomini di Davide Nicola battevano per 3-2 il Sassuolo. Per il Lecce il rimpianto di non aver sbloccato la partita nei primi minuti, quando Stulic da posizione favorevole spreca clamorosamente. Di fatto l'episodio segna in modo decisivo l'incontro.

Partita che si sblocca grazie all'intervento del VAR, che ravvisa un intervento scomposto di Ramadani su Vandeputte. Dal dischetto Bonazzoli incrocia sul sinistro, infilando un Falcone che intuisce la traiettoria ma non ci arriva: 1-0 e quinto gol in campionato per il numero 90, il primo in casa. Raddoppio che arriva al 78' e qui sono decisivi i cambi. Traversone col contagiri di Zerbin dalla destra e Sanabria, entrato quattro minuti prima al posto di Bonazzoli, è perfetto di testa e segna il suo primo gol stagionale.

Dopo 14 giornate la Cremonese ha già ottenuto 20 punti, è praticamente già a metà dell'ipotetica quota salvezza. Diversa la situazione del Lecce che non riesce a dare continuità dopo il successo contro il Torino di sette giorni fa. I salentini nel prossimo turno se la vedranno al "Via del Mare" contro il Pisa in un vero e proprio scontro diretto.