Coco e Masina convocati per la Coppa d'Africa. Prima però giocheranno Torino-Cremonese

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Coco e Masina giocheranno la Coppa d'Africa rispettivamente con Guinea Equatoriale e Marocco, saltando così le partite in programma durante la competizione. Ovviamente, qualora dovessero essere eliminate prima, i calciatori rientreranno alla base e torneranno a disposizione del club. Di seguito la nota integrale presente sul sito dei granata e sui social:

"Saul Coco (Guinea Equatoriale) e Adam Masina (Marocco) sono stati convocati nelle rispettive squadre nazionali che prenderanno parte alla Coppa d'Africa 2025, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. I difensori saranno a disposizione del tecnico Baroni per la partita di sabato contro la Cremonese e poi raggiungeranno le rispettive selezioni".