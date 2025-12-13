Cremonese, Nicola sull'episodio finale: "Per me era rigore, ma accettiamo la decisione"

Nella conferenza stampa post partita, Davide Nicola ha commentato così la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino. Inevitabile partire dall'episodio finale, con il tocco sospetto col braccio in area da parte di Simeone: "L'ho vista, ma come sempre dico la mia idea e accetto. Da regolamento, per me doveva essere sanzionato e ha aumentato l'ingombro. Per me era da sanzionare, ma non è stato fatto e lo accettiamo".

Al di là del possibile rigore finale, i grigiorossi non hanno certo fornito una delle migliori prove stagionali: "Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità - ammette Nicola -, giocare qui contro il Toro non è facile e loro hanno qualità importanti altrimenti non avrebbero fatto cinque clean-sheet. Sono soddisfatto del nostro spirito e della voglia di giocare, serve fare velocemente esperienza e sentire che possiamo essere competitivi contro tutti. Peccato non aver pareggiato, lo accettiamo".

Da non sottovalutare, infine, l'assenza last minute di Bianchetti in difesa che è stato sostituito da Ceccherini: "Non mi lamento se manca qualcuno, c'è sempre un altro e tutti devono sentirsi importanti. Avevamo tre assenze, ma fa parte del calcio. Analizzo la prestazione, mi è piaciuto lo spirito e abbiamo dimostrato di essere competitivi. Poi ci sono meriti degli avversari e gli episodi".