Atalanta, Percassi: "Serve un approccio al 100% in campionato, necessario far punti"

Il ds dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Cagliari valido per la 15^ giornata di Serie A.

E' la volta buona per tornare a correre in campionato?

"Ci aspetta una partita molto difficile, contro una squadra che settimana scorsa ha dimostrato quanto è pericolosa. Dovremo essere molto attenti".

Chelsea medaglia di bronzo dopo la finale di Europa League e la vittoria di Anfield?

"Sono d'accordissimo con voi, è stata una serata magica".

"Sarebbe un gravissimo errore pensare così, il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile. L'Atalanta non si può permettere di non avere un approccio al 100% in campionato, è necessario far punti".