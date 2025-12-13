Parma-Lazio 0-1, le pagelle: Valenti, che combini? Sarri ringrazia Noslin e Provedel

Risultato finale: Parma-Lazio 0-1

PARMA (A cura di Tommaso Rocca)

Corvi 6 - Nel primo tempo è provvidenziale su Cancellieri e soprattutto su Basic, neutralizzando le due occasioni migliori della Lazio. Praticamente mai chiamato in causa nella ripresa, nulla può su Noslin.

Britschgi 5,5 - Attento nel contenere Zaccagni nel primo tempo, dimostra ancora una volta sicurezza. Nella ripresa ha spazi sulla destra, ma i suoi cross non risultano efficaci.

Delprato 6 - Conferma di essere una garanzia anche da centrale della difesa a quattro. Combatte con decisione nel corpo a corpo ed è attento in chiusura. Alza bandiera bianca per un risentimento muscolare che andrà valutato in settimana, il Parma incrocia le dita. Dal 46’ Troilo 5 L’errore è di Valenti, lui non riesce ad evitare il disastro. Non era stato comunque preciso nell’arco della ripresa.

Valenti 4 - Combina la frittata, sconnettendo il cervello e permettendo a Noslin di prender palla in area e andare a segnare. Un errore davvero imperdonabile, che costa una figuraccia al Parma. Inspiegabile, come rovinare una partita.



Valeri 5,5 - Arriva a ripetizione sul fondo, costruendo anche qualche palla gol, ma alla fine nemmeno dai suoi cross arriva la rete. Nel finale gli manca un po’ di lucidità, negli ultimi concitati minuti.

Bernabé 5,5 - In avvio si rende pericoloso con un tiro sul secondo palo, ma trova la risposta di Provedel. Nel finale prova con la sua qualità, ma non trova la giocata giusta per evitare il disastro.

Estevez 6 - Lotta come un leone, recupera palloni e si procura le due espulsioni. Nel finale ci prova con qualche conclusione da fuori ma trova i guanti di Provedel.

Keita 5,5 - Fa la diga in mezzo al campo, tamponando bene in avvio e contenendo Guendouzi. Nella ripresa ha più licenze offensive, ma non trova l’imbucata giusta. Dall’86’ Djuric sv

Oristanio 6 - Ritrova la titolarità a mesi di distanza dall’ultima volta. Lavora bene tra le linee, dando soluzioni di passaggio e collegando i reparti. Gli manca ancora un po’ di brillantezza, ma sta tornando su buoni livelli. Dal 70’ Ondrejka 5 Gli spazi ci sono, ma il suo ingresso non aiuta in alcun modo il Parma. Completamente assente.

Benedcyzak 5 - Si accende solo a sprazzi, ci prova con qualche colpo di testa che però non trova la porta. Cala vistosamente nella ripresa e non riesce più a incidere. Dal 76’ Cutrone sv

Pellegrino 5,5 - Un occasione per tempo, dove pur non impensierendo Provedel, non va lontano dal bersaglio. Tanta lotta, ma non trova la porta sui traversoni nel finale.

Carlos Cuesta 5 - Una partita così non si può perdere. Una figuraccia che peserà e non poco sul percorso della squadra, che non può sprecare occasioni così. Sarà difficile smaltire le tossine di questa sconfitta. Il tecnico spagnolo non trova la soluzione nemmeno con i cambi, che non incidono.

LAZIO (A cura di Pierpaolo Matrone)

Provedel 7 - Subito una buona risposta su Bernabé, poi una serie di parate facili. Ma l'intervento nel finale su Estevez vale praticamente un gol per bellezza e importanza del momento.

Marusic 6,5 - Con la Lazio in dieci prima e in nove poi è chiamato a spendere ancora più energie per fare entrambe le fasi. Ma per uno come lui non ci sono problemi.

Patric 6,5 - Torna titolare dopo quasi un anno e pare che non sia mai andato via. Certo, la condizione non è delle migliori, ma non sbaglia praticamente nulla. Dal 70 Prostvgaard s.v.

Romagnoli 6 - Ordinaria amministrazione, guida la difesa e anche gli altri reparti quando la Lazio va in inferiorità numerica.

Pellegrini 6,5 - Colleziona ottime letture difensive e tiene sempre alta l'attenzione, dando un messaggio chiaro a Sarri e a Nuno Tavares: ora il titolare a sinistra sono io.

Guendouzi 6 - Non la sua miglior partita, si fa saltare da Valeri e non solo quando il Parma spinge sull'acceleratore, ma nel complesso la prestazione è sufficiente.

Cataldi 7 - Corre per due, forse per tre. Ciononostante non perde qualità. Nella ripresa tira fuori gran personalità e gestisce al meglio anche i palloni più pesanti. Tra i migliori. Dall'88' Vecino s.v.

Basic 6,5 - Più di un tentativo di far gol, perché ormai ci ha preso gusto. Sarri l'ha reso uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato.

Cancellieri 6 - Meno di tre minuti e confeziona già la prima palla-gol. In generale per gran parte del match è il pericolo numero per la difesa del Parma. Dal 70' Dele-Bashiru s.v.

Castellanos 5,5 - Fa poco, troppo poco. Sì, crea un'occasione, ma lui dovrebbe finalizzarle. Ci prova pure, ma spara a salve. E a Sarri servirebbero come il pane i suoi gol. Dal 69' Noslin 7,5 - Gli bastano venti minuti per diventare l'uomo-partita. E non solo per il gol, pesantissimo. Ma anche perché già prima di quello aveva fatto più del suo predecessore in un decimo del suo tempo.

Zaccagni 5 - Un paio di spunti, come al solito, anche se da uno come lui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più. Poi a fine primo tempo arriva un cartellino rosso (severissimo, immeritato) che inguaia la ripresa della Lazio.

Maurizio Sarri 7 - Se la tua squadra riesce a vincere anche con due uomini in meno vuol dire che ha un cuore grande così. E se ha un cuore grande così è perché i messaggi che arrivano dall'allenatore sono quelli giusti. L'organizzazione tattica, poi, è sempre quella: non di certo una novità. E se avesse un centravanti che la butta dentro...