Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parma-Lazio 0-1, le pagelle: Valenti, che combini? Sarri ringrazia Noslin e Provedel

Parma-Lazio 0-1, le pagelle: Valenti, che combini? Sarri ringrazia Noslin e ProvedelTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:11Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Parma-Lazio 0-1

PARMA (A cura di Tommaso Rocca)
Corvi 6 - Nel primo tempo è provvidenziale su Cancellieri e soprattutto su Basic, neutralizzando le due occasioni migliori della Lazio. Praticamente mai chiamato in causa nella ripresa, nulla può su Noslin.

Britschgi 5,5 - Attento nel contenere Zaccagni nel primo tempo, dimostra ancora una volta sicurezza. Nella ripresa ha spazi sulla destra, ma i suoi cross non risultano efficaci.

Delprato 6 - Conferma di essere una garanzia anche da centrale della difesa a quattro. Combatte con decisione nel corpo a corpo ed è attento in chiusura. Alza bandiera bianca per un risentimento muscolare che andrà valutato in settimana, il Parma incrocia le dita. Dal 46’ Troilo 5 L’errore è di Valenti, lui non riesce ad evitare il disastro. Non era stato comunque preciso nell’arco della ripresa.

Valenti 4 - Combina la frittata, sconnettendo il cervello e permettendo a Noslin di prender palla in area e andare a segnare. Un errore davvero imperdonabile, che costa una figuraccia al Parma. Inspiegabile, come rovinare una partita.

Valeri 5,5 - Arriva a ripetizione sul fondo, costruendo anche qualche palla gol, ma alla fine nemmeno dai suoi cross arriva la rete. Nel finale gli manca un po’ di lucidità, negli ultimi concitati minuti.

Bernabé 5,5 - In avvio si rende pericoloso con un tiro sul secondo palo, ma trova la risposta di Provedel. Nel finale prova con la sua qualità, ma non trova la giocata giusta per evitare il disastro.

Estevez 6 - Lotta come un leone, recupera palloni e si procura le due espulsioni. Nel finale ci prova con qualche conclusione da fuori ma trova i guanti di Provedel.

Keita 5,5 - Fa la diga in mezzo al campo, tamponando bene in avvio e contenendo Guendouzi. Nella ripresa ha più licenze offensive, ma non trova l’imbucata giusta. Dall’86’ Djuric sv

Oristanio 6 - Ritrova la titolarità a mesi di distanza dall’ultima volta. Lavora bene tra le linee, dando soluzioni di passaggio e collegando i reparti. Gli manca ancora un po’ di brillantezza, ma sta tornando su buoni livelli. Dal 70’ Ondrejka 5 Gli spazi ci sono, ma il suo ingresso non aiuta in alcun modo il Parma. Completamente assente.

Benedcyzak 5 - Si accende solo a sprazzi, ci prova con qualche colpo di testa che però non trova la porta. Cala vistosamente nella ripresa e non riesce più a incidere. Dal 76’ Cutrone sv

Pellegrino 5,5 - Un occasione per tempo, dove pur non impensierendo Provedel, non va lontano dal bersaglio. Tanta lotta, ma non trova la porta sui traversoni nel finale.

Carlos Cuesta 5 - Una partita così non si può perdere. Una figuraccia che peserà e non poco sul percorso della squadra, che non può sprecare occasioni così. Sarà difficile smaltire le tossine di questa sconfitta. Il tecnico spagnolo non trova la soluzione nemmeno con i cambi, che non incidono.

LAZIO (A cura di Pierpaolo Matrone)
Provedel 7 - Subito una buona risposta su Bernabé, poi una serie di parate facili. Ma l'intervento nel finale su Estevez vale praticamente un gol per bellezza e importanza del momento.

Marusic 6,5 - Con la Lazio in dieci prima e in nove poi è chiamato a spendere ancora più energie per fare entrambe le fasi. Ma per uno come lui non ci sono problemi.

Patric 6,5 - Torna titolare dopo quasi un anno e pare che non sia mai andato via. Certo, la condizione non è delle migliori, ma non sbaglia praticamente nulla. Dal 70 Prostvgaard s.v.

Romagnoli 6 - Ordinaria amministrazione, guida la difesa e anche gli altri reparti quando la Lazio va in inferiorità numerica.

Pellegrini 6,5 - Colleziona ottime letture difensive e tiene sempre alta l'attenzione, dando un messaggio chiaro a Sarri e a Nuno Tavares: ora il titolare a sinistra sono io.

Guendouzi 6 - Non la sua miglior partita, si fa saltare da Valeri e non solo quando il Parma spinge sull'acceleratore, ma nel complesso la prestazione è sufficiente.

Cataldi 7 - Corre per due, forse per tre. Ciononostante non perde qualità. Nella ripresa tira fuori gran personalità e gestisce al meglio anche i palloni più pesanti. Tra i migliori. Dall'88' Vecino s.v.

Basic 6,5 - Più di un tentativo di far gol, perché ormai ci ha preso gusto. Sarri l'ha reso uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato.

Cancellieri 6 - Meno di tre minuti e confeziona già la prima palla-gol. In generale per gran parte del match è il pericolo numero per la difesa del Parma. Dal 70' Dele-Bashiru s.v.

Castellanos 5,5 - Fa poco, troppo poco. Sì, crea un'occasione, ma lui dovrebbe finalizzarle. Ci prova pure, ma spara a salve. E a Sarri servirebbero come il pane i suoi gol. Dal 69' Noslin 7,5 - Gli bastano venti minuti per diventare l'uomo-partita. E non solo per il gol, pesantissimo. Ma anche perché già prima di quello aveva fatto più del suo predecessore in un decimo del suo tempo.

Zaccagni 5 - Un paio di spunti, come al solito, anche se da uno come lui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più. Poi a fine primo tempo arriva un cartellino rosso (severissimo, immeritato) che inguaia la ripresa della Lazio.

Maurizio Sarri 7 - Se la tua squadra riesce a vincere anche con due uomini in meno vuol dire che ha un cuore grande così. E se ha un cuore grande così è perché i messaggi che arrivano dall'allenatore sono quelli giusti. L'organizzazione tattica, poi, è sempre quella: non di certo una novità. E se avesse un centravanti che la butta dentro...

Articoli correlati
Lazio, Sarri: "Stiamo migliorando in mentalità. Cartellini rossi? Frettolosi" Lazio, Sarri: "Stiamo migliorando in mentalità. Cartellini rossi? Frettolosi"
Lazio, Sarri: "Una vittoria che ci darà entusiasmo. Rosso a Zaccagni eccessivo" Lazio, Sarri: "Una vittoria che ci darà entusiasmo. Rosso a Zaccagni eccessivo"
Parma, Cuesta: "Ripartiremo, ora non posso analizzare lucidamente. Non siamo stati... Parma, Cuesta: "Ripartiremo, ora non posso analizzare lucidamente. Non siamo stati precisi"
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri: "Una vittoria che ci darà entusiasmo. Rosso a Zaccagni eccessivo" Lazio, Sarri: "Una vittoria che ci darà entusiasmo. Rosso a Zaccagni eccessivo"
Lazio, Sarri: "Stiamo migliorando in mentalità. Cartellini rossi? Frettolosi" Live TMWLazio, Sarri: "Stiamo migliorando in mentalità. Cartellini rossi? Frettolosi"
Atalanta subito in vantaggio: Scamacca con il tacco, strada in salita per il Cagliari... Atalanta subito in vantaggio: Scamacca con il tacco, strada in salita per il Cagliari
Parma, Corvi: "Non mi focalizzerei sull'errore di un singolo. È mancata precisione"... Live TMWParma, Corvi: "Non mi focalizzerei sull'errore di un singolo. È mancata precisione"
Parma, Cuesta: "Ripartiremo, ora non posso analizzare lucidamente. Non siamo stati... Parma, Cuesta: "Ripartiremo, ora non posso analizzare lucidamente. Non siamo stati precisi"
Lazio, a breve Cataldi in conferenza dopo la gara di Parma Live TMWLazio, a breve Cataldi in conferenza dopo la gara di Parma
Atalanta, Zappacosta: "Serve una sterzata anche in campionato, lo vogliamo tutti"... Atalanta, Zappacosta: "Serve una sterzata anche in campionato, lo vogliamo tutti"
Cagliari, Angelozzi: "Palestra è il miglior laterale in Europa, lo volevo già a Frosinone"... Cagliari, Angelozzi: "Palestra è il miglior laterale in Europa, lo volevo già a Frosinone"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
3 David Hancko, lasciato fuori dall'hotel dell'Al Nassr. E deve giocare 20 anni all'Atletico
4 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
5 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.1 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: la Lazio ne supera due ed è a -1 dalla Juve, Parma quartultimo
Immagine top news n.3 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
Immagine top news n.4 Juve a Tether? Risponde Buffon: "Non mi sembra che Elkann l'abbia mai messa in vendita"
Immagine top news n.5 Torino, Cairo: "Mercato? Coglieremo le opportunità. Non abbiamo nessun blocco"
Immagine top news n.6 John Elkann a Tether: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
Immagine top news n.7 L'annuncio di Exor: "Respinta all'unanimità la proposta di acquisto della Juventus di Tether"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Una vittoria che ci darà entusiasmo. Rosso a Zaccagni eccessivo"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri: "Stiamo migliorando in mentalità. Cartellini rossi? Frettolosi"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta subito in vantaggio: Scamacca con il tacco, strada in salita per il Cagliari
Immagine news Serie A n.4 Parma, Corvi: "Non mi focalizzerei sull'errore di un singolo. È mancata precisione"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Ripartiremo, ora non posso analizzare lucidamente. Non siamo stati precisi"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, a breve Cataldi in conferenza dopo la gara di Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Mantova avanti 2-1 a Cesena all'intervallo: decidono fin qui Ruocco e Artioli
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Vittoria importante, ma restiamo con i piedi per terra"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Avellino 1-0, le pagelle: Cissè match winner, Tutino delude
Immagine news Serie B n.5 Serie B, le formazioni ufficiali di Cesena-Mantova: le scelte di Mignani e Possanzini
Immagine news Serie B n.6 Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, De Boer: "Siamo convinti di essere forti, tifosi dodicesimo uomo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 17:30: Virtus Verona corsara, vittoria pirotecnica del Forlì
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Ferretti: "Cambio doloroso ma necessario. Orgogliosi di aver riportato Corini"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, il direttore sportivo Daniele Faggiano tamponato: nulla di grave
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, Bolzoni si presenta: "Voglia di riscatto e massima concentrazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: vittorie negli anticipi per Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Napoli avanti sulla Juve. Fiorentina 1-1 a Como. I parziali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere