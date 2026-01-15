TMW Cremonese, occhi in Polonia. Nel mirino c'è Stojilkovic, centravanti del Cracovia

La Cremonese sta seguendo con attenzione il profilo di Filip Stojilkovic, ventiseienne del Cracovia. Arrivato nella scorsa estate dal Darmstadt, Stojilkovic sta avendo una ottima stagione con la maglia dei polacchi, già a quota 7 gol in Ekstralasa - il massimo campionato polacco - oltre a 3 assist, in un club che ha iniziato benissimo, salvo poi ripiegare al sesto posto nelle ultime settimane.

Nelle scorse settimane anche il Monza ci aveva messo gli occhi sopra, salvo poi non affondare. Su di lui ci sono anche Pisa e il Goztepe, squadra turca alla ricerca di un centravanti. "Avevo tante offerte - ha spiegato nelle scorse settimane il calciatore - ma ho fatto la scelta giusta per me. Cerco di vedere le cose positive nella mia vita, tutto è un processo. Quando ho la fiducia dell'allenatore ho molte qualità da poter mostrare". Su una possibile chiamata dalla nazionale (svizzera) invece risponde così. "Vediamo cosa c'è per me nelle prossime settimane. Sono pronto per una chiamata, ora" aveva spiegato a Soccer Goal.

Stojilkovic ha un contratto fino al 30 giugno del 2028 ed è valutato tra i 3 e i 5 milioni dal club polacco che preferirebbe non lasciarlo partire, ma è chiaro che se dovesse arrivare una proposta congrua