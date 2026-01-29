TMW Pisa, Stojilkovic preso per 3 milioni di euro. Firmerà un contratto fino al 2029

Il Pisa ha pagato 3 milioni di euro per il cartellino di Filip Stojilkovic, attaccante atterrato nella città toscana negli scorsi minuti e che ha sostenuto le visite mediche quest'oggi con il club nerazzurro. Il contratto sarà di tre anni e mezzo, quindi fino al 30 giugno del 2029. Lo svizzero - che ha compiuto 26 anni a inizio gennaio - ha messo a segno 7 reti e 3 assist con il Cracovia nella prima parte di campionato.

Nelle ultime settimane anche il Monza ci aveva messo gli occhi sopra, salvo poi non affondare e lasciare spazio aperto. Sul suo profilo c'erano anche la Cremonese e il Goztepe, squadra turca che era alla ricerca di un centravanti. "Avevo tante offerte - ha spiegato il calciatore - ma ho fatto la scelta giusta per me. Cerco di vedere le cose positive nella mia vita, tutto è un processo. Quando ho la fiducia dell'allenatore ho molte qualità da poter mostrare". Su una possibile chiamata dalla nazionale (svizzera) invece risponde così. "Vediamo cosa c'è per me nelle prossime settimane. Sono pronto per una chiamata, ora" aveva raccontato a Soccer Goal.

Stojilkovic aveva un contratto fino al 30 giugno del 2028 con il club polacco, ma ora ci sarà la nuova esperienza nel campionato italiano con la maglia del Pisa.