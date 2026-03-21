Live TMW Cremonese, Vandeputte: "Abbiamo dato un messaggio: la Cremonese c'è"

Ore 17.00 - A breve la conferenza stampa del ... grigiorosso ... al termine di Parma-Cremonese.

Ore 17.10 - Inizia la conferenza.

Grande partita e grande gol.

“Una grandissima prestazione della squadra. Era importante dimostrare che ci siamo. Volevamo ripartire forte col nuovo mister, ritrovando la fiducia. Una prestazione molto positiva. Sul gol mi sono emozionato molto, è il mio primo anno in Serie A dunque il mio primo gol era molto importante. La squadra è sempre al primo posto, ma oggi sono ancora più contento di aver dato il mio contributo. Lo dedico a mia moglie”.

Che clima si respirava?

“Sicuramente i risultati non erano positivi. Eravamo entrati in un loop negativo dal quale è difficile uscire. Noi abbiamo sempre fatto il massimo in allenamento, ma i risultati non arrivavano. Ci dispiaceva soprattutto per i tifosi, che meritano di più. Era importante oggi dare un segnale sia a loro che al campionato. La Cremonese c’è. Importante soprattutto l’atteggiamento, la voglia e la fame di fare le cose”.

Cosa vi ha dato Giampaolo?

“È arrivato pochi giorni fa, quindi abbiamo fatto poco lavoro sul campo. Ha dato concetti importanti che vuole lui. Abbiamo provato ad applicarli oggi e abbiamo fatto abbastanza bene. Ma era soprattutto il risultato, che poteva arrivare solo atraverso l’atteggiamento e la fame, che ultimamente ci è mancata. Quando i risultati non sono positivi, ovviamente a livello mentale non è facile. Lasciamo stare l’ultimo periodo, continuiamo a lavorare a testa bassa”.

Il mister vi ha chiesto coraggio.

“Ci aveva chiesto coraggio, di essere convinti delle nostre qualità perché ci sono. Il coraggio di fare le cose e di sbagliare. Oggi abbiamo fatto ottime cose, continuiamo con questo spirito durante la sosta”.

Ore 17.17 - Termina la conferenza stampa.