Cremonese, Zilio al passo d'addio: andrà al Cittadella a titolo definitivo
Prima avventura nel calcio professionistico per Andrea Zilio, difensore centrale classe 2006 di proprietà della Cremonese.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore di Bassano del Grappa approderà in queste ore a titolo definitivo al Cittadella con un contratto fino a giugno 2028 con opzione per una ulteriore stagione.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
13:00Maracanã live!
