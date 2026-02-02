Ufficiale Strefezza torna a giocare in Serie A, depositato il contratto per il prestito al Parma

Adesso è ufficiale, Gabriel Strefezza (28 anni) torna a giocare in Serie A dopo pochi mesi dal momento in cui ha dato l'addio al Como e all'Italia, per tentare l'avventura in suolo greco con l'Olympiacos. Il Parma ha depositato nella specifica sezione di Lega Serie A il contratto del trasferimento a titolo temporaneo dell'esterno italo-brasiliano classe 1998, che terminerà dunque la stagione con la maglia crociata.

Quello di Strefezza al Parma, in attesa di conferma dai comunicati delle parti coinvolte, è un trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione dall'Olympiacos. I ducali, che copriranno del tutto l'ingaggio del fantasista, non hanno concordato alcun diritto di riscatto con la compagine greca.

All'Olympiacos, nei suoi primi mesi di avventura a tinte elleniche, c'è stato poco spazio in campo per Strefezza, almeno non tanto quanto si aspettava. Per l'italo-brasiliano classe 1997, infatti, sono state sì 21 le presenze complessive tra campionato, Supercoppa nazionale, Coppa di Grecia e maxi-girone di Champions League, ma il tempo totale trascorso in campo è abbastanza limitato, a 850 minuti in tutto. Con 1 gol messo a segno, nella Super League greca. Adesso Strefezza è atteso al ritorno in Italia, dove è pronto a dargli una nuova opportunità il Parma.