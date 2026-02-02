Ufficiale
Campobasso, interrotto il prestito di Ravaglioli: il giocatore torna a Bologna
TUTTO mercato WEB
Tommaso Ravaglioli, esterno offensivo classe 2006, lascia il Campobasso e torna al Bologna, club proprietario del cartellino. È stata trovata l'intesa per la risoluzione del prestito del giocatore.
