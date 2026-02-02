Per Mateta un lunedì nerissimo: i problemi al ginocchio sono seri, rischia 3-4 mesi di stop

Lunedì nero per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante, reduce da un'ottima prima parte di stagione con 8 gol in 23 presenze in Premier League, era a un passo dal vestire la maglia del Milan. L’accordo con il Crystal Palace era già stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro, ma il trasferimento è clamorosamente saltato a causa dell'esito dei test medici, che ha convinto i rossoneri a bloccare tutto.

Secondo le informazioni raccolte dal giornalista Sacha Tavolieri, di Sky Sport CH, il problema al ginocchio riscontrato non sarebbe un semplice intoppo passeggero: per l'ex centravanti del Lione si profila infatti la necessità di un intervento chirurgico. Si parla di uno stop forzato di circa tre o quattro mesi, un colpo durissimo per il giocatore che ora rischia seriamente di dover rinunciare ai prossimi Mondiali.