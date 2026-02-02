Mantova, per Meroni c'è l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. La nota del club
Dopo il deposito in Lega B del suo contratto il Mantova ha comunicato i dettagli del trasferimento. Il centrale difensivo in caso di salvezza sarà tutto biancorosso visto che è stato inserito un obbligo in caso di permanenza in cadetteria. Questo il comunicato dei virgiliani:
"Mantova 1911 annuncia l'ingaggio del difensore Andrea Meroni, classe 1997, proveniente dal Bari.
Meroni approda in BiancoRosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie B.
Difensore esperto per la categoria con oltre cento presenze collezionate in Cadetteria nelle ultime cinque stagioni, Andrea Meroni ha già raggiunto Mantova per unirsi ai suoi nuovi compagni.
In bocca al lupo Andrea, forza Mantova".
