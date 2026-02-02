Milan a Bologna senza Pulisic: l'attaccante non sarà convocato per il match di domani

Il Milan dovrà cercare di accorciare le distanze sull'Inter senza Christian Pulisic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante rossonero non sarà convocato per la partita contro il Bologna, valida per la 23^ giornata di Serie A. L'americano è ancora alle prese con una borsite all'ileopsoas, un problema fisico che non gli permette di essere al 100% ormai da diverso tempo e lo condiziona nel rendimento.

Il punto sugli infortunati era già stato fatto oggi da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, che non aveva ancora chiarito quale fosse il destino dell'ex Chelsea e Borussia Dortmund: "Saelemaekers non ci sarà, questo adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, che sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Gli altri sono tutti vivi e quindi li porteremo a Bologna".