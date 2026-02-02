Ufficiale
Padova, ceduto a titolo definitivo Daniele Baselli al Chievo Verona
Formalizzata la cessione a titolo definitivo del centrocampista Daniele Baselli all’A.C. Chievo Verona.
Il Calcio Padova desidera ringraziare Daniele per la passione e la professionalità dimostrate al servizio dei nostri colori e fa l’ “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera
