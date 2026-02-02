Ufficiale
Rientro all'Udinese dall'Eibar e nuova partenza in prestito per Buta. Torna in Portogallo
Rientro solo di passaggio, e formale, all'Udinese e nuova partenza per Leonardo Buta (23 anni), difensore portoghese classe 2002 che aveva cominciato la stagione con la casacca dell'Eibar in Spagna e che tornerà invece in patria per la seconda parte dell'annata calcistica, dove lo aspetta il Rio Ave.
Di seguito il comunicato ufficiale da parte dell'Udinese, relativo alla cessione a titolo temporaneo al Rio Ave di Buta: "Udinese Calcio comunica di aver richiamato Leonardo Buta dal prestito all’Eibar. Il laterale portoghese proseguirà la stagione, in prestito fino al 30 giugno 2026, vestendo la maglia del Rio Ave".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
