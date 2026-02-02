Ufficiale Rientro all'Udinese dall'Eibar e nuova partenza in prestito per Buta. Torna in Portogallo

Rientro solo di passaggio, e formale, all'Udinese e nuova partenza per Leonardo Buta (23 anni), difensore portoghese classe 2002 che aveva cominciato la stagione con la casacca dell'Eibar in Spagna e che tornerà invece in patria per la seconda parte dell'annata calcistica, dove lo aspetta il Rio Ave.

Di seguito il comunicato ufficiale da parte dell'Udinese, relativo alla cessione a titolo temporaneo al Rio Ave di Buta: "Udinese Calcio comunica di aver richiamato Leonardo Buta dal prestito all’Eibar. Il laterale portoghese proseguirà la stagione, in prestito fino al 30 giugno 2026, vestendo la maglia del Rio Ave".