TMW
Il Nottingham prende Netz: bruciata la concorrenza di tre club italiani di Serie A
TUTTO mercato WEB
Colpo importante per il Nottingham Forest che prende Luca Netz dal Borussia Monchengladbach. Il classe 2003 lascia la formazione tedesca, il club inglese era fortemente interessato a Robin Gosens della Fiorentina ma dopo la fumata nera col tedesco allenato da Paolo Vanoli, ha preferito andare su Netz. Intesa totale da 2.5 milioni.
Non solo: su Netz c'erano tre formazioni italiane che durante il mese di gennaio si erano informate e avevano provato a prenderlo, in modi e periodi diversi, la Lazio di Claudio Lotito, il Torino che poi è andato su Obrador e il Milan che aveva sondato concretamente per il classe 2003.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile