TMW Il Nottingham prende Netz: bruciata la concorrenza di tre club italiani di Serie A

Colpo importante per il Nottingham Forest che prende Luca Netz dal Borussia Monchengladbach. Il classe 2003 lascia la formazione tedesca, il club inglese era fortemente interessato a Robin Gosens della Fiorentina ma dopo la fumata nera col tedesco allenato da Paolo Vanoli, ha preferito andare su Netz. Intesa totale da 2.5 milioni.

Non solo: su Netz c'erano tre formazioni italiane che durante il mese di gennaio si erano informate e avevano provato a prenderlo, in modi e periodi diversi, la Lazio di Claudio Lotito, il Torino che poi è andato su Obrador e il Milan che aveva sondato concretamente per il classe 2003.