Roma, depositato il contratto di Bryan Zaragoza. Arriva in prestito dal Bayern Monaco
Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore della Roma. Il laterale spagnolo arriva in prestito dal Bayern Monaco, come si apprende dal sito della Lega Serie A, dove i giallorossi hanno appena depositato il suo contratto.
Il 24enne è reduce dal prestito al Celta Vigo, che l'ha visto collezionare 26 presenze con due reti e quattro assist nella prima parte della stagione.
