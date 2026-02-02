TMW Radio Maffessoli: "Così è nata la nuova avventura di Balotelli negli Emirati Arabi"

Nicola Maffessoli, giovane agente Fifa e punto di riferimento di Epic Sports Italy, è stato ospite di TMW Radio.

Come è nata l'operazione Balotelli in Arabia?

"E' nata qualche mese fa, a metà ottobre, quando il dt mi ha chiamato e abbiamo iniziato i primi approcci telefonici. Poi si sono intensificati verso fine novembre. E' stata una trattativa lunga, avvincente ed estenuante. Ha pesato la volontà di Mario di intraprendere questo percorso in un campionato nuovo. Una sfida stimolante. C'erano altre squadre su di lui ma ha prevalso la voglia del club di prendere Mario".

Cosa è stato decisivo?

"Il legame con Fulco è stata la chiave di volta. Poi le cose si fanno sempre in due e Mario è stato molto chiaro nell'esprimere la sua volontà di intraprendere questa nuova avventura negli Emirati Arabi. Si è instaurato un ottimo rapporto con Fulco".

Come è stato diventare il suo agente?

"Bello, emozionante ma anche difficile. Siamo prima di tutto amici, poi è nata questa opportunità di lavoro e ci siamo trovati bene".

Chievo-Douglas Costa, ma arriveranno altri colpi del club:

"Tutto passa dalla salvezza. Il club sta facendo investimenti importanti, vuole la salvezza e poi punterà alla promozione. E' un campionato difficile, stanno facendo investimenti importanti".

Quali gli obiettivi di Balotelli?

"Penso che il bene collettivo venga prima di quello personale. Mario è molto determinato ad aiutare la squadra a ottenere subito la salvezza, poi vuole essere leader e diventare capitano di questa squadra. I presupposti ci sono tutti".