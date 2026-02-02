Ufficiale Ascoli, riscattato Tommaso Milanese dalla Cremonese: accordo fino al 2029

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con US Cremonese per la trasformazione del prestito di Tommaso Milanese in cessione definitiva.

Tommaso, che diventa a tutti gli effetti un calciatore dell’Ascoli, ha sottoscritto col Club di Corso Vittorio Emanuele un accordo fino al 30 giugno 2029: un’operazione questa che conferma la volontà della Proprietà di puntare con decisione al futuro, blindando uno dei calciatori più rappresentativi – finora a segno 5 volte in campionato – e proseguendo così nel percorso di programmazione e rafforzamento delle basi tecniche del progetto sportivo.