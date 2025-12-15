Pagliuca: "Non credevo che il Bologna avrebbe perso, ma la Juventus non ha rubato nulla"

L'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato dopo la vittoria della Juventus sul campo del Bologna, ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno. Le riflessioni di Pagliuca ripartono da quanto visto ieri sera al Dall'Ara: "Non credevo che il Bologna potesse perdere, diamo merito alla Juventus che ha fatto una gara solida e non ha rubato nulla. C'è stata una disattenzione su un calcio d'angolo corto. Adesso la Juventus è passata avanti e anche il Como potrebbe sorpassare, ma evidentemente quello dei bianconeri è un tabù. Succederà di batterla, prima o poi".

Chi nel Bologna non sta rendendo secondo le aspettative, quest'anno, è Lewis Ferguson. E Pagliuca si esprime così sulle difficoltà del centrocampista scozzese: "Non è in forma, Italiano fa bene a dargli fiducia perché il giocatore è imprescindibile, ma dopo l'infortunio al crociato deve ancora tornare al massimo. Ci vuole pazienza, va aspettato: il credito se lo è guadagnato. Poi una volta espulso Heggem era difficile inserire giocatori offensivi, in dieci non potevi esagerare. E ho visto comunque una Juventus molto quadrata".

Per il Bologna adesso si apre la parentesi Supercoppa Italiana, con la semifinale contro l'Inter a Riad: "L'Inter sta bene, ma anche il Bologna: basti pensare alla prestazione straordinaria di giovedì a Vigo. Sarà una partita ad armi pari". Ma al Bologna manca davvero un finalizzatore? Conclude Pagliuca: "I giocatori offensivi sono tanti e a numeri l'attacco è tra i migliori in Serie A. Non dimentichiamoci che sta tornando anche Immobile, l'attacco è l'ultimo dei problemi".