Crisi Italia, Chiellini: "Ma nel frattempo possiamo raggiungere i prossimi Europei e Mondiali"

In attesa di Milan-Juventus, una delle classiche sfide del calcio italiano in programma domani a San Siro, Giorgio Chiellini - ex capitano bianconero e attuale Director of Football Strategy del club di Torino - si racconta in una lunga intervista a DAZN soffermandosi però tra le altre cose anche sul calcio di adesso in generale.

"Secondo me - sottolinea Chiellini - per ripartire serve una chiara definizione dei ruoli di responsabilità. Quindi sarebbe da ripartire un po’ dalle persone: politiche, amministrative e sportive. In questo momento poi ci vuole qualche figura sportiva che abbia voglia di prendersi una grande responsabilità, di metterci tanto impegno per provare a cambiare il progetto a lungo termine".

"Però bisogna partire dalle basi - continua Chiellini - e avere qualcuno che riesca a riconoscere quelli che sono i migliori dei vari settori, dall’attività di base dilettantistica e professionistica, da tutte le attività che possono essere fatte per ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi, che sappia dare delle linee guida. Ma nel frattempo penso che un gruppo di giocatori ci sia e che si possano comunque raggiungere i prossimi Europei e Mondiali, come potevamo raggiungere questi. Perché non è che siamo stati umiliati al primo turno, non abbiamo perso tutte le partite: abbiamo perso con la Norvegia nel girone e in realtà usciamo senza aver perso altre partite".