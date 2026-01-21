Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, le designazioni arbitrali del 22° turno: scelto Mariani per il big match tra Juve e Napoli

Simone Lorini
Oggi alle 12:04Serie A
Simone Lorini

Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri che fischieranno durante la 22^ giornata di Serie A: scelto Maurizio Mariani per il big match di giornata, la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, mentre Colombo fischierà a Roma per la sfida tra giallorossi e Milan.

INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45
Marcenaro
Mokhtar – Yoshikawa
Iv: Ayroldi
Var: Gariglio
Avar: Massa

COMO – TORINO Sabato 24/01 h. 15.00
Feliciani
Meli – Alassio
Iv: Galipo’
Var: Paterna
Avar: Doveri

FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00
Guida
Bindoni – Colarossi
Iv: Bonacina
Var: Di Paolo
Avar: Di Bello

LECCE – LAZIO Sabato 24/01 h. 20.45
Chiffi
Imperiale – Bahri
Iv: Rapuano
Var: Mazzoleni
Avar: Abisso

SASSUOLO – CREMONESE h. 12.30
Collu
Cecconi – El Filali
Iv: Fabbri
Var: Ghersini
Avar: La Penna

ATALANTA – PARMA h. 15.00
Sacchi J.l.
Peretti – Bianchini
Iv: Massimi
Var: Nasca
Avar: Marini

GENOA – BOLOGNA h. 15.00
Maresca
Bercigli – Ceolin
Iv: Pairetto
Var: Maggioni
Avar: Massa

JUVENTUS – NAPOLI h. 18.00
Mariani
Tegoni – Berti
Iv: Marchetti
Var: Doveri
Avar: Di Paolo

ROMA – MILAN h. 20.45
Colombo
Perrotti – Rossi M.
Iv: Zufferli
Var: Di Bello
Avar: Abisso

H. VERONA – UDINESE Lunedì 26/01 h. 20.45
Manganiello
Lo Cicero – Politi
Iv: Turrini
Var: Aureliano
Avar: Paganessi

