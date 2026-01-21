Bologna, per l'esterno si prova a riaprire i contatti con l'Al Nassr per Wesley Gossova

Il Bologna accelera sul mercato degli esterni offensivi. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i rossoblù stanno tentando di riaprire i contatti con l'Al Nassr per Wesley Gossova, talento brasiliano classe 2004 e nazionale Under 20 verdeoro.

Il giocatore era già stato seguito in estate, quando le proposte felsinee di prestito con diritto o obbligo tra i 15 e i 18 milioni non erano bastate a convincere il club saudita. All'epoca il Bologna aveva virato su Jonathan Rowe, ma l'interesse per Wesley non si è mai sopito.

Parallelamente, la dirigenza sta monitorando altri profili giovani e di prospettiva: Bogdan Kostic (classe 2005) del Partizan Belgrado e Dario Osorio (2004) del Midtjylland rientrano nella lista degli obiettivi.

Piace molto anche Eguinaldo (2003) dello Shakhtar Donetsk, ma il cartellino ha un costo elevato e la concorrenza di club di Liga, Premier e Bundesliga complica l'operazione.

Non solo giovani: il Bologna ha avviato contatti anche per Patrick Wimmer, esterno austriaco classe 2001 del Wolfsburg.