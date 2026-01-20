Mbappé come Ronaldo nel 2015/16: 11 gol nelle prime 6 partite di Champions League
Kylian Mbappé continua a incantare in Champions League. L’attaccante francese ha realizzato una doppietta contro il Monaco, permettendo al Real Madrid di chiudere la prima frazione sul 2-0. Un’altra prestazione da protagonista che conferma il suo straordinario stato di forma. Con i due gol segnati contro i monegaschi, Mbappé sale a 11 reti in 6 partite nella competizione europea di questa stagione. Un rendimento impressionante: doppietta contro il Marsiglia, tripletta contro il Kaïrat Almaty e quattro gol segnati all'Olympiacos. La sua media realizzativa è da record: quasi due gol a partita, numeri che pochi attaccanti possono vantare nella storia recente della Champions.
Il fenomeno francese eguaglia così la performance di Cristiano Ronaldo nella stagione 2015/2016, quando il portoghese chiuse la competizione con 16 gol. Mbappé ha già superato il rendimento di Ronaldo nella stagione 2013/2014, quando il fuoriclasse portoghese aveva chiuso l’edizione con 17 reti complessive, di cui 9 nella fase a gironi.
Oltre ai numeri, la prestazione di Mbappé testimonia il suo impatto decisivo sul gioco del Real Madrid: non solo finalizzatore, ma anche fulcro delle azioni offensive e costante minaccia per le difese avversarie. Con questa forma, l’attaccante francese sembra pronto a scrivere un’altra pagina di storia della Champions League e a guidare la squadra verso traguardi ambiziosi.
