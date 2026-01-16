Tre anni di lavori e 35 milioni di spese: pronta la nuova villa di CR7. La cognata: "Serve il buggy per girarla"

Dopo tre anni di lavori e un investimento da capogiro, la nuova dimora portoghese di Cristiano Ronaldo è finalmente ultimata. Secondo quanto riportato dal Daily Express, la proprietà situata a Cascais ha avuto un costo complessivo di circa 34,5 milioni di euro, confermandosi come una delle residenze più imponenti e costose dell'intero Portogallo.

I dettagli della villa sono degni di un resort a cinque stelle: piscine sia interna che esterna per ogni stagione, un'area sotterranea dedicata alla sua sterminata collezione di supercar, rubinetteria interamente realizzata in oro e un passaggio sotterraneo permette di osservare, attraverso vetrate, chi nuota nella piscina sovrastante.

L'obiettivo di CR7 sarebbe quello di trasferirsi stabilmente nella villa (che conta ben otto camere da letto) insieme a Georgina e ai figli una volta appesi gli scarpini al chiodo. Sulla vicenda è intervenuta ai microfoni di Europa Press Ivana Rodríguez, sorella di Georgina. L'influencer ha ammesso di non aver ancora visitato ufficialmente la proprietà, pur conoscendo bene i lunghi tempi della costruzione: "È talmente grande che, secondo me, dovranno girare con un buggy (un'auto da golf, ndr) lì dentro. Ovunque decidano di ospitarci — che sia una stanza o una sorta di hotel interno — andrà bene. Possono avere anche mille stanze occupate con le loro cose, c'è spazio per tutto".