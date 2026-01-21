Mourinho incontra alcuni tifosi della Roma: "Se torno? Non si sa mai"

La storia di Jose Mourinho con la Roma è particolare, anzi particolarissima. Il suo rapporto con i tifosi giallorossi è rimasto ottimo e a testimoniarlo è l'incontro che ha avuto ieri sera con un gruppo di sostenitori capitolini, che hanno chiesto allo Special One se avesse intenzione di tornare nella Capitale. La sua risposta è stata enigmatica: "Non si sa mai".

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia come il portoghese abbia lasciato aperto uno spiraglio. L'allenatore ha vinto una Conference League e di conseguenza non sarà mai dimenticato, ma ha anche perso una finale di Europa League contro il Siviglia, dove l'arbitraggio di Taylor fu davvero al di sotto dei suoi standard. Questo fatto non è mai andato giù a Mourinho, che lo ha rimarcato più volte.

In conferenza stampa invece ha toccato un tema riguardante gli allenatori italiani, sottolineando come non avrebbe problemi a guidare la Juventus e che per lui non è una sorpresa che Spalletti sia oggi a guidare i bianconeri: "Per me l'unica sorpresa è quando allenatori senza storia hanno la possibilità di allenare le squadre più forti al mondo. Questa è la vera sorpresa".