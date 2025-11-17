Ancelotti-Brasile anche nel 2030? Il ct: "Sì, è possibile". E scherza sul lato economico

Carlo Ancelotti ha confermato di aver parlato con la Federcalcio brasiliana per rinnovare il suo contratto che scadrà dopo i Mondiali del 2026. Il tecnico ha ammesso che ci sono buone possibilità di continuare a guidare la seleçao fino al Mondiale del 2030.

"Sì, è possibile, perché sono già molto felice qui. Al momento non ho altro pensiero che la Nazionale brasiliana. Per continuare dobbiamo essere in due, la Federcalcio e io".

Ancelotti, scherzando, ha aggiunto che il rinnovo dovrebbe avvenire prima dei Mondiali del 2026, anche per motivi economici.



"Non abbiamo fretta di farlo. L'idea è di andare avanti, non ho problemi. La verità è che il contratto prima del Mondiale è molto più economico. E dopo il Mondiale può essere molto più costoso" ha scherzato Ancelotti.