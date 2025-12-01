Ancelotti avvisa: "Al Mondiale solo chi è al 100%. Vale per Neymar ma anche per Vinicius"

In un’intervista concessa a Esporte Record, Carlo Ancelotti ha voluto lanciare un messaggio chiaro a Neymar, inserendo anche Vinicius Junior nel discorso sulla selezione per il Mondiale 2026. Il commissario tecnico del Brasile ha ribadito che, per far parte della lista finale, nessuno avrà corsie preferenziali: servirà essere al massimo della condizione.

"Per andare al Mondiale bisogna essere al 100%. Abbiamo tanti giocatori fortissimi e devo scegliere chi sta meglio. Non riguarda solo Neymar: vale anche per Vinicius. Se lui fosse al 90% preferirei convocare un altro che garantisca il 100%, perché in attacco la concorrenza è enorme", ha spiegato l’allenatore italiano.

Da quando Ancelotti ha assunto la guida della Seleção la scorsa estate, Neymar non è mai stato convocato. Otto partite senza l’ex PSG, che non veste la maglia verdeoro dal grave infortunio rimediato contro l’Uruguay nell’ottobre 2023. Il fuoriclasse del Santos continua però a lavorare con l’obiettivo dichiarato di essere presente al Mondiale.

"Il suo talento è fuori discussione. Purtroppo, nel periodo in cui siamo stati insieme, gli infortuni gli hanno impedito di raggiungere una condizione adeguata. Siamo a novembre…", ha commentato Ancelotti, sottolineando comunque che Neymar "parte alla pari con tutti, avendo già dimostrato qualità straordinarie".

Sul fronte opposto, Vinicius Junior ha recentemente ricambiato la fiducia del tecnico. L’attaccante del Real Madrid ha lodato il lavoro del CT, parlando di un rapporto nato ai tempi del Santiago Bernabéu e consolidato ora in nazionale. "Con Ancelotti stiamo costruendo un’identità di gioco. Manca poco alla Coppa del Mondo e dobbiamo entrare tutti nell’atmosfera giusta. La nostra occasione è arrivata", ha dichiarato il brasiliano.