Genoa avanti a Udine all'intervallo. Malinovskyi ha rotto l'equilibrio al Bluenergy Stadium
Genoa avanti all'intervallo a Udine dopo 45' equilibrati e poco esaltanti. La sblocca un rigore trasformato da Ruslan Malinovskyi al 34' con massima punizione assegnata per fallo di Okoye su Colombo. Dal dischetto l'ucraino incrocia il sinistro e spiazza il portiere.
Partita che fino a quel momento non aveva dato grosse emozioni, con i portieri praticamente inoperosi. Udinese più decisa a sbloccare la partita e lo aveva anche fatto al 10' con Davies, ma il fuorigioco dell'attaccante inglese ha portato all'annullamento del gol.
Udinese che ha perso per infortunio Zemura, uscito al 15'. Problemi muscolare per l'esterno sinistro che ha lasciato il campo a Rui Modesto.
