Parma, Cuesta: "Non siamo stati al loro livello, la solidità deve esser un punto di forza"

Brutta mazzata per il Parma. Dopo il ko di Bergamo, ancora 4 reti subite. La Juventus vince 4-1 al Tardini, queste le dichiarazioni di mister Carlos Cuesta ai microfoni di DAZN:

Aveva chiesto umiltà e di provare a giocare, le risposte di questo 4-1 quali sono?

“Non siamo riusciti ad essere al loro livello. Ci hanno messo in difficoltà, quando siamo riusciti ad uscire e andare verso la loro porta non abbiamo creato pericolo. La partita si è sbilanciata con le palle inattive e con le loro occasioni in spazi aperti, su queste cose dobbiamo migliorare. La solidità è stato il nostro punto di forza, deve rimanerci in testa”.

Contro Milan e Napoli avevate fatto prestazioni intense, ma oggi è come se foste stati timidi:

“Non penso che sia una questione di essere timidi. Loro sono stati migliori di noi soprattutto in fase offensiva, non siamo riusciti a difendere come volevamo. Nel secondo tempo siamo riusciti a farlo meglio, dopo l’1-2 avevamo un po’ di momentum ma sono riusciti a fare subito gol. Li abbiamo perso la possibilità di tenere viva la partita e di ribaltarla”.

E’ arrivato Nicolussi Caviglia e hai spostato Keita più avanti:

“Abbiamo tanti giocatori a centrocampo con versatilità, in funzione di cosa cerchiamo in partita avremo la possibilità di spostarli nel miglior modo possibile”.