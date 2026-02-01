Live TMW Parma, Cuesta: "Non siamo riusciti a difendere bene quando eravamo bassi"

Ore 22.45 - A breve la conferenza stampa del tecnico crociato Carlos Cuesta al termine di Parma-Juventus.

Ore 23.18 - Inizia la conferenza.

Un Parma che ha provato a giocare a viso aperto.

"Non penso che abbiamo giocato a viso aperto. Non siamo stati bravi a difendere bassi quando dovevamo, questo ha portato a situazioni che ci hanno messo in pericolo. Alla fine loro sono riusciti a creare e ad avere situazioni come palle inattive che hanno portato ai gol e sbilanciato la partita. Quando abbiamo avuto un po' di momentum nel secondo tempo dopo il gol, alla fine era una partita con molti duelli, ti porta a una una ripartenza che ha ricambiato la situazione di gioco".

Perché non avete difeso bene bassi?

"Abbiamo fatto qualche cambiamento per essere più coperti e aggressivi sui riferimenti. Ma sono stati bravi loro, complimenti. Ci dispiace della prestazione e del risultato. Lavoreremo affinché domenica possiamo tornare a fare punti contro il Bologna".

Cos'è andato storto? Siete partita con la difesa a quattro per aggredire la Juventus e poi siete passati a cinque.

"Anche nella ripresa siamo stati aggressivi con la difesa a cinque, con tanti duelli in campo aperto, quello non dipende dal sistema. Loro sono riusciti a portare la partita dove volevano e sono stati migliori di noi".

Cosa hai detto negli spogliatoi?

"Abbiamo provato a modificare alcune cose che potevano aiutare per fare meglio nel secondo tempo".

Come mai la scelta della difesa a quattro?

"La scelta è nata dal fatto che pensavo fosse la cosa migliore per la partita".

Ondrejka e Oristanio come mai non rendono come possono?

"Anche noi dobbiamo concentrarci su come aiutarli e metterli nelle condizioni giuste per riuscire a fare il meglio e sfruttare le loro qualità, aumentando il livello prestativo. Ma oggi non è stata una situazione legata solo a loro due. È stata una questione collettiva".

Come si esce da questo momento?

"Dobbiamo tornare ai nostri punti di forza, a essere umili, a difendere bene e di squadra. Mi prendo la responsabilità di tutto. Lavoreremo per migliorare".

Nicolussi Caviglia?

"Ci può dare capacità di progredire ed essere aggressivi nei duelli, saper leggere situazioni in fase offensiva e difensiva. Sicuramente abbiamo centrocampisti che ci possono aiutare tanto con caratteristiche diverse e qualità che ci posso aiutare a rendere meglio".

I fischi? La prima volta in casa.

"Non so se è stata la prima volta, ma anche contro il Lecce penso sia capitato. Ci dispiace tantissimo per la prestazione e il risultato. Lavoreremo per cambiare le dinamiche e fare punti".

Ore 23.25 - Termina la conferenza.