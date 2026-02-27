Inter, torna di moda Curtis Jones. Asse caldo con il Liverpool: in ballo anche Leoni
Non è escluso che, nell'estate dell'Inter, possa tornare di moda il nome di Curtis Jones, centrocampista che già nel mese di gennaio era stato accostato ai nerazzurri. Il suo contratto scadrà nel 2027 ed è normale pensare che questo ridurrà sensibilmente i costi di un eventuale investimento. Al tempo stesso però potrebbe essere aumentata la concorrenza per il 25enne che non ha alcuna voglia di rinnovare con il Liverpool.
Quali condizioni devono verificarsi per far sì che possa vestire la maglia dell'Inter? Innanzitutto l'auspicata partenza di Davide Frattesi, che vuole lasciare Milano quanto la società di Viale della Liberazione cerca altre sistemazioni per lui. Poi Marotta e gli altri uomini mercato devono continuare a consolidare l'asse con l'entourage, che è lo stesso di Akanji.
Infine, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in estate potrebbe andare in porto un affare a sorpresa: se i Reds avessero la necessità di mandare in prestito Giovanni Leoni per recuperare tranquillità e continuità dopo l'infortunio, Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte.
