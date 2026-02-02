Curva Nord chiusa, multa, divieto di trasferta: cosa rischia l'Inter dopo il petardo ad Audero

La partita sembrava scorrere senza particolari scosse, poi un episodio ha gelato lo stadio. All’inizio della ripresa, Emil Audero è crollato improvvisamente a terra dopo essere stato colpito dallo scoppio di un petardo lanciato dal settore ospiti, occupato da 2.436 sostenitori dell’Inter, che già prima del fischio d’inizio avevano fatto esplodere altri ordigni artigianali. Per qualche istante si è temuto il peggio: i giocatori nerazzurri, guidati da Lautaro, e anche Cristian Chivu si sono diretti sotto la curva per provare a riportare la calma.

Fortunatamente il portiere della Cremonese, seppur stordito e con una lieve bruciatura alla gamba, si è rialzato dopo circa due minuti e il match è potuto proseguire. Dallo stadio è partito l’annuncio di rito per invitare a non reiterare simili gesti, mentre a fine gara la squadra non si è recata sotto il settore dei tifosi coinvolti, come spiegato anche da Alessandro Bastoni.

Immediata e durissima la presa di posizione del presidente Giuseppe Marotta, che ha definito l’episodio “insulso e antisportivo”, ringraziando Audero per aver permesso la conclusione dell’incontro. Il responsabile sarebbe già stato individuato: si tratterebbe di un appartenente a un Inter Club dell’Emilia Romagna, ricoverato in ospedale dopo aver perso due dita per l’esplosione di un altro petardo. L’uomo avrebbe rischiato un linciaggio da parte degli stessi tifosi.

Sul piano disciplinare, il club non dovrebbe evitare le conseguenze: secondo Tuttosport, oltre a una possibile multa fino a 50mila euro, è concreto il pericolo della chiusura del settore ultras del Meazza. Una sanzione che peserebbe ancora di più considerando che la prossima gara interna dei nerazzurri sarà contro la Juventus. Non si esclude nemmeno il divieto di una o più trasferte. Un epilogo che rischia di lasciare strascichi pesanti oltre il campo.