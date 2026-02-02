Pisa, tutti i nomi sondati per il dopo-Gilardino: il più vicino alla panchina è Hiljemark

La svolta è maturata nelle ultime ore e porta una firma inattesa. Il Pisa ha individuato in Oscar Hiljemark il profilo a cui affidare la guida tecnica dopo l’esonero di Alberto Gilardino. Il tecnico svedese, 33 anni, ex centrocampista con trascorsi in Serie A con Palermo e Genoa, rappresenta una scelta seguita da tempo dalla dirigenza nerazzurra: contatti continui e, stando a quanto riferito da Tuttosport, accordo vicino.

Hiljemark ha iniziato la carriera in panchina nel 2021 all’Aalborg, per poi proseguire l’esperienza all’Elfsborg. Sarà con ogni probabilità lui a raccogliere l’eredità di Gilardino, sollevato dall’incarico dopo un cammino complicato: 14 punti in 23 giornate, ultimo posto condiviso con l’Hellas Verona e una sola vittoria all’attivo. L’esonero è stato comunicato nella tarda serata di sabato e ufficializzato a mezzanotte, dopo un lungo confronto tra proprietà, dirigenza e allenatore successivo al ko interno contro il Sassuolo. Per il tecnico di Biella un’avventura segnata da molte difficoltà: 11 pareggi e 11 sconfitte completano il bilancio, anche se l’ambiente gli ha riconosciuto un’identità data alla squadra, pur con una rosa costruita con limiti evidenti in estate.

Prima di arrivare a Hiljemark, il Pisa ha sondato diverse piste: da Marco Giampaolo a Roberto D'Aversa, fino ai contatti con altri allenatori liberi come Fabio Pecchia, Luca Gotti, Gabriele Cioffi e Davide Ballardini. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sul profilo più giovane e meno scontato: se l'operazione sarà confermata, toccherà allo svedese provare a invertire la rotta.