Udinese, contatti con il Palermo per Rui Modesto: si lavora al prestito con obbligo
Sono ripresi in questi minuti i contatti fra Udinese e Palermo per cercare di portare a termine l'operazione per l'approdo alla corte di Filippo Inzaghi di Rui Modesto, laterale portoghese classe 1999.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com i due club sarebbero all'opera sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A del club rosanero.
Modesto (26) è approdato in Friuli nell'estate 2024 dall'AIK Solna, collezionando finora 25 presenze complessive.
