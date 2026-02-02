Shock Audero, Cesari: "Deprecabile. Coscia sanguinante, guardate la faccia di Sommer..."

L'Inter rischia di ospitare la Juventus a San Siro con la Curva chiusa (14 febbraio). Potrebbe essere questa una delle sanzioni previste dopo il fattaccio accaduto ieri allo stadio Zini, nel corso del match (2-0) vinto con la Cremonese, quando Emil Audero è rimasto coinvolto e frastornato dall'esplosione di un petardo nelle sue vicinanze. Ordigno che è stato lanciato direttamente da un tifoso nerazzurro presente nel settore dedicato in trasferta.

"Accorrono tutti perché si rendono conto della gravità, con Audero che rimane a terra. Quindi l'intervento dei sanitari, cosa che immediatamente preoccupa. Guardate la faccia di Sommer che dice: 'No, non è possibile'. Chivu e Lautaro che vanno sotto la Curva per i tifosi dell'Inter e non ci stanno assolutamente in questa situazione", la ricostruzione fornita dall'ex arbitro e moviolista di Sport Mediaset Graziano Cesari. "Assolutamente deprecabile", il sunto dell'episodio avvenuto ieri nello stadio della Cremonese.

"Chiaramente ci sono i soccorsi, Audero fa vedere la sua coscia che sta sanguinando, perché il petardo è scoppiato molto vicino. Poi si sente anche un po' intontito, si tocca l'orecchio... è una situazione di grande imbarazzo", la denuncia di Cesari nei confronti dell'autore del lancio del petardo. "Io faccio i complimenti ad Audero per il fair play che ha dimostrato in questa situazione e soprattutto per la grande professionalità nel rimanere in campo e chiedere poi ai tifosi dell'Inter 'Ma perché? Sono stato anche uno dei vostri portieri'".

"Guardate la nostra lente di ingrandimento, Audero si sta pulendo il sangue", la sottolineatura. "Quindi veramente un grosso comportamento. Per l'omologazione del risultato non c'è assolutamente problema, la partita è terminata, terminata in modo assolutamente regolare". Sulle sanzioni nelle quali l'Inter potrebbe incappare: "Probabilmente nelle decisioni che il Giudice Sportivo comminerà, con i referti di Massa e di tutti i commissari di campo... ricordiamo, dall'articolo 8 e 9 si prevede una multa dai 10mila ai 50mila euro. La chiusura della Curva, il divieto di trasferta. Fino a una penalizzazione".

Quanto all'autore del gesto folle allo Zini ieri, non ci sarà solo l'esclusione a vita dagli stadi: "Oltre al daspo si va nel penale. Non tocca certamente a noi, ma spetterà alla giustizia ordinaria".